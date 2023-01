Netflix - najchętniej oglądane filmy w 2022. Zobacz ranking Netfliksa. TOP 10 Maja Czech

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie. To tam możemy oglądać najlepsze produkcje kinowe w zaciszu domowym. To zarówno klasyczne filmy, które znamy i kochamy od lat jak i zupełne nowości z całego świata. Zobaczcie, co najchętniej oglądali subskrybenci w 2022 roku.