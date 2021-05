Nawrocki odpiera zarzuty opozycji. Głosowanie w Sejmie nad jego kandydaturą na szefa IPN przesunięte

W roku 2016, zgoda Parlamentu na pięcioletnią kadencję obecnego szefa IPN, dr. Jarosława Szarka, została udzielona bardzo szybko, zaledwie kilka dni od momentu rekomendacji przez Kolegium. Dziś sprawa jest trudniejsza, bo przewagę w Senacie mają ugrupowania opozycyjne wobec Zjednoczonej Prawicy. Prawdopodobnie większość rządząca chce uniknąć w sprawie IPN kłopotu podobnego do sprawy powołania RPO. Kandydaci ZP, Piotr Wawrzyk oraz Bartłomiej Wróblewski uzyskiwali akceptację w Sejmie, natomiast przepadali z kretesem w Senacie. Możliwe, że kandydatury Nawrockiego, związanego z PiS, którego jednak konkursowe wystąpienie przed Kolegium IPN było bardzo merytoryczne i brzmiało dość koncyliacyjnie, obóz rządzący nie chce "palić".

Zaznaczmy, pod koniec kwietnia Kolegium IPN wybrało Karola Nawrockiego jako najlepszego kandydata na stanowisko prezesa IPN. Przewodniczący kolegium, prof. Polak, przekazał wniosek o powołanie Nawrockiego Marszałek, Elżbiecie Witek. Zgodnie z procedurą, to Sejm, za zgodą Senatu, musi przyjąć rekomendowaną przez Kolegium IPN kandydaturę na prezesa tej instytucji.

Musiałoby to się jednak wiązać z próbą przekonania większości senatorów do obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Próby szukania poparcia u opozycyjnych senatorów np. dla Bartłomieja Wróblewskiego, lub innych projektów PiS, miały już miejsce, aczkolwiek były nieskuteczne. Nie należy wykluczać prób porozumienia "ponad podziałami" w sprawie nominacji nowego szefa IPN, np. po spełnieniu ewentualnych warunków, jakie postawić PiS może opozycja w innych sprawach, choćby preambuły do dokumentu o ratyfikacji umowy o zwiększeniu środków własnych UE.