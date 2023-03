Nawet europejskie puchary trzeciej rangi pozwalają się wzbogacić. Lech Poznań zarobił więcej, niż niektóre kluby polskiej ligi przez sezon

Lech Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy UEFA

Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Stal Mielec, a teraz Lech Poznań. Tak wygląda lista polskich klubów, które osiągnęły etap ćwierćfinału europejskich pucharów. Na ostatni taki sukces trzeba było czekać 27 lat, kiedy to Legia mierzyła się w sezonie 1995/1996 z Panathinaikosem Ateny w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Wyeliminowanie szwedzkiego Djurgården w pięknym stylu (5:0 w dwumeczu) to powód do wielkiej radości z dwóch powodów. Lech Poznań uzyskał bowiem kolejny duży zastrzyk finansowy dla siebie, a przede wszystkim zapracował na wzmocnienie pozycji polskiej ligi w rankingu krajowym UEFA.

A ile mistrzowie Polski zarobili? Dotychczasowe występy w Lidze Konferencji Europy zaowocowały przychodami na poziomie 7,11 mln euro. Przy obecnym kursie euro wynoszącym 4,70 złotego, to 33,4 mln złotych. Czy to dużo? Tak, bo to budżet roczny w przypadku połowy klubów występujących w PKO Ekstraklasie. Awans do półfinału LKE dałby Lechowi dodatkowe 2 mln euro!