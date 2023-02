Nawałnica znów szaleje w powiecie wejherowskim. Strażacy interweniowali już ponad 40 razy | ZDJĘCIA

Układ niżowy Ulf przestał doskwierać mieszkańcom Pomorza i marynarzom ze statków na Bałtyku, ale tuż za nim, niemal w identycznej konfiguracji, nadciąga kolejny niż, nazwany Willym.

Od poniedziałku 20 lutego odczuwamy jego skutki.

- Mimo tego, że Willy raczej nie osiągnie siły orkanu spodziewany jest sztorm z kierunków zachodnich. I to nie byle jaki bo do około 10 stopni w skali Beauforta. Jest to wiatr osiągający nad otwartymi wodami prędkości 88 - 102 km/h. Najbardziej wietrznie zapowiada się ponownie na linii Darłowo - Ustka - Hel. W poniedziałek będzie wiać, szczególnie mocno pomiędzy godzinami 12 - 18:00. Silniejszy wiatr da się odczuć również w innych regionach poza Pomorzem – tłumaczył Piotr Kowalkowski z portalu Info Meteo Północ PL.