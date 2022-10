Nauczyciel z Tczewa z prestiżowym wyróżnieniem! Wojciech Rinc został Honorowym Profesorem Oświaty

- Wojciech Rinc znalazł się wśród zaledwie dwudziestu czterech nauczycieli z całego kraju, którzy w tym roku zostali odznaczeni tym zaszczytnym tytułem. Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora Oświaty odbyła się w gmachu kancelarii prezesa rady ministrów 13 października podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Udział w nich wziął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceministrowie: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Bernacki - przekazało starostwo powiatowe w Tczewie.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty przyznawany jest najwybitniejszym pedagogom. Nadaje go minister edukacji narodowej na wniosek kapituły do spraw profesorów oświaty, która przy wyborze w szczególności bierze się pod uwagę osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w pracy z uczniami, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, osiągnięcia uczniów uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, umiejętność mobilizacji uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia nauczyciela związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak opracowanie własnego programu nauczania, uznany dorobek zawodowy, znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli, a także publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej. Poza tym, aby zostać profesorem oświaty trzeba mieć co najmniej 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym 10-letni jako nauczyciel dyplomowany.