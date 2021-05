"Nauczanie języka kaszubskiego" - Uniwersytet Gdański uruchomił już rekrutację na ten kierunek studiów podyplomowych

Chciałbyś nauczać w szkole języka kaszubskiego? Teraz masz okazję. Uniwersytet Gdański otworzył już rekrutację na studia podyplomowe pn. „Nauczanie języka kaszubskiego”. Studia będą odbywać się w trybie zaocznym przez trzy semestry. Pierwsze zajęcia ruszą w październiku 2021. Cena wynosi 2200 zł za semestr. Kandydat na studia musi posługiwać się co najmniej podstawową znajomością j. kaszubskiego oraz legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich i posiadać uprawnienia do nauczania w szkole.

Co w programie?

Studia mają za zadanie przygotować kandydatów merytorycznie i dydaktycznie do nauczania kolejnego przedmiotu – „język regionalny – język kaszubski” . Zjazdy będą odbywać się co dwa tygodnie w piątki od godz. 15.30 do 19.30 – będą to zajęcia on-line oraz w soboty w godzinach 8.30 – stacjonarnie.