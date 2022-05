Natalia Szroeder: metamorfoza. Tak zmieniła się pochodząca z Kaszub gwiazda. Sporo archiwalnych zdjęć

Natalia Szroeder: początki kariery

Natalia Szroeder pierwsze kroki na scenie stawiała w programie "Od przedszkola do Opola" w TVP1. W kolejnych latach brała udział m.in. w "Kaszubskim Idolu", który wygrała, a także została laureatką jednego z odcinków programu "Szansa na sukces", w którym zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz - "Cicha woda" .

Jak zmieniła się Natalia Szroeder? Metamorfoza piosenkarki robi wrażenie

Natalia Szroeder, która jest nie tylko piosenkarką, ale także kompozytorką i autorką tekstów, do tej pory wydała dwa albumy solowe: "Nadinterpretacje" oraz "Pogłos". Poza tym, wygrała siódmą edycję "Tańca z gwiazdami", w której partnerował jej Stefano Terrazzino, zagrała w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", a także prowadziła program "The Four. Bitwa o sławę".