Natalia Szroeder jest zaręczona. Quebonafide wygadał się podczas koncertu. Nagranie obiegło sieć. Zobacz wideo

Natalia Szroeder i Quebonafide spotykają się od 2018 roku. Chociaż bardzo rzadko wypowiadają się na temat swojej relacji, zdarza się, że czasami zrobią wyjątek od tej reguły. Tak jak jakiś czas temu, gdy piosenkarka gościła w programie Kuby Wojewódzkiego. W trakcie wywiadu nawiązała m.in. do piosenki "Bubbletea", którą Quebonafide nagrał z Darią Zawiałow.

Wiesz, to jest intymna piosenka, która trafiła w ręce milionów. To jest bardzo uniwersalna piosenka w tym momencie. Każdy tam swoją historię odnajduje. Fajnie jest być adresatem czegoś takiego. Bardzo jest mi miło, bardzo jest to przyjemne — powiedziała Natalia Szroeder.