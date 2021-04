Nasza galeria: koncerty, spotkania, spektakle. Z trójmiejską kulturą za pan brat, bez wychodzenia z domu (23-25 kwietnia 2021)

NOWE Funkcjonariusz z Gdańska sprzedawał informacje z bazy danych policji windykatorom nieruchomości - uważają śledczy, którzy postawili zarzuty

Przez 2,5 roku, inkasując za to co najmniej 21 tysięcy złotych, przekazał kobietom z firmy Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego zajmującej się windykacją nieruchomości dane ponad 130 osób z zastrzeżonej policyjnej bazy – tak prokuratura opisuje działania gdańskiego policjanta, który trafił już do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia, podobnie jak jednej z podejrzanych, druga - może trafić za kraty na 2 lata.