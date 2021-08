Nasza akcja charytatywna: Wszystkie dzieci chcą być w sieci. Walczymy z wykluczeniem cyfrowym

Czas pandemii i nauczania zdalnego pokazał, jak wiele dzieci dotyka problem wykluczenia cyfrowego. Sprzętu elektronicznego brakuje w uboższych domach - w wielu przypadkach uczniowie muszą dzielić komputer z siostrą czy bratem (problem ten dotknął co najmniej miliona uczniów). Jednak prawdziwy dramat przeżywają domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tam normą jest, że nawet na kilkanaścioro dzieci przypada jeden komputer!

I choć rok szkolny 2021/2022 ma rozpocząć się w trybie stacjonarnym, to przyznać trzeba, że w dzisiejszym świecie trudno jest zdobywać wiedzę czy utrzymywać kontakty bez dostępu do Internetu, czy - tym bardziej - bez posiadania komputera, laptopa, tabletu. Uczniowie bez takiego zaplecza mają mniejsze szanse na sukcesy edukacyjne, a w przyszłości na znalezienie dobrej pracy.

Akcja „Dziennika Bałtyckiego”

By walczyć z wykluczeniem cyfrowym dzieci, redakcja „Dziennika Bałtyckiego” postanowiła przeprowadzić akcję pod nazwą „Wszystkie dzieci chcą być w sieci” i wytypowała dwie instytucje, które, wraz z partnerami, zaopatrzy w sprzęt elektroniczny. Te placówki to Dom dla Dzieci w Rumi oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich (pow. gdański). Pierwsza z nich, prowadzona przez Fundację Rodzinny Gdańsk, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Miejsce to zamieszkuje czternaścioro wspaniałych dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w gronie rodziny. Niektórzy z podopiecznych są niepełnosprawni, inni z powodu trudnej sytuacji życiowej są zagrożeni niedostosowaniem społecznym.