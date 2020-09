"Nasz Nowy Dom" w Połchowie. Katarzyna Dowbor pomogła rodzinie z Pomorza. W metamorfozie domu pomagali młodzi strażacy OSP Mrzezino

Babcia Halinka jest schorowana, synowa Ewa stoczyła walkę z nowotworem, a kiedy udało się jej wygrać, okazało się, że z rakiem mierzy się jej mąż - Leszek. Pomimo tego mężczyzna postanowił wrócić do pracy, by utrzymać jakoś rodzinę. Niestety, jego dochody nie wystarczały na pokrycie potrzeb rodziny, nie wspominając już o ewentualnym remoncie.

Sprawą rodziny z Połchowa zainteresowała się znana prezenterka telewizyjna i prowadząca program Nasz Nowy Dom - Katarzyna Dowbor. Widząc fatalny stan budynku, nie mogła przejść obojętna wobec cierpienia kaszubskiej rodziny . Wezwała na pomoc ekipę Artura Witkowskiego i zjawiła się w Połchowie . Odcinek został wyemitowany w czwartek, 3 września 2020 i wzbudził on wiele emocji wśród widzów.

Zaraz po emisji programu TV Polsat, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mrzezinie podzielili się swoimi wrażeniami, bo jak się okazało, oni też skrzętnie pomagali przy remoncie domu rodziny z Połchowa. Jak to się stało, że zaangażowali się w pomoc?

- Dostaliśmy informacje dwa dni wcześniej, było to w formie telefonu do druhny Doroty, że potrzeba służb mundurowych (Ochotnicza Straż Pożarna z Mrzezina) do pomocy w wysprzątaniu - mówi Anna Sokołowska, opiekunka w MDP OSP Mrzezino. - I już w piątek, 19 czerwca 2020 zebraliśmy się z naszą młodzieżą na miejscu w Połchowie, żeby pomóc.