Nasz Czytelnik: zniszczono wierzbową altanę w Parku Kieszonkowym. To nie pierwsza dewastacja w Malborku. "Tylko kamery mogą temu zaradzić"

Park Kieszonkowy na Osiedlu Południe zniszczony

O zagospodarowanie pustego placu na Osiedlu Południe w Malborku postulowali sami mieszkańcy. To teren za blokami Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Rolniczej w stronę Osiedla Kolorowego.

Przybyło tam zieleni, kwiatów. Można było szukać tam chwili oddechu. Zawsze to lepiej, niż siedzieć tylko w czterech ścianach.

Uwagę przykuwała „żywa” altanka, upleciona z bardzo elastycznych i dających się formować gałęzi wierzby.

Tę wierzbową formę kompletnie zniszczyli wandale. A ja tak lubiłem tam chodzić na spacer i czasami wplatałem nowo wyrastające pędy – zgłosił nam jeden z Czytelników.

W Urzędzie Miasta jeszcze nie zapadła decyzja, co dalej.

- Zobaczymy, co się tam da zrobić, a co nie. W jakiś sposób na pewno będziemy to naprawiać. Nie wiemy, czy przez kolejne nasadzenia - mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka.