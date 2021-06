Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa. Rachmistrzowie ruszyli w teren. Uważajmy na oszustów – ostrzega policja!

W Polsce 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań . Jego podstawową formą jest samospis internetowy . Metoda uzupełniająca to wywiad telefoniczny.

Ok. 7 proc. Pomorzan dokonało już samospisu. "Sugeruję zrobić to jak najszybciej"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uwaga na oszustów! Jak rozpoznać rachmistrza?

Spis metodą bezpośrednią skierowany jest głównie do starszych osób, które na co dzień nie korzystają z Internetu. Jak zaznaczają policjanci, to z kolei może spowodować pojawienie się oszustów, którzy, podszywając się pod rachmistrza, będą chcieli okraść seniorów z oszczędności ich życia.