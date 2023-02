Napis "Malbork" będący od roku turystyczną atrakcją miasta... pęka. Magistrat: "Ktoś walczył z literkami"

Napis "Malbork" zniszczony. "L" jak lubiany podest

Przestrzenny napis „Malbork” stoi przy ul. Piłsudskiego od stycznia ubiegłego roku. Mieszkańcom chyba trochę już zdążył spowszednieć, choć niektórzy wciąż wytykają, że „O” wygląda jak zero, które wciśnięto między inne litery, by w ogóle się tam zmieściło. Przez to jest wyższe.

Ale jest nowy problem. Napis nie wytrzymuje naporu zainteresowanych fotografowaniem się w tym miejscu. Efekt? „L” zaczyna pękać. Nie wiadomo dokładnie, co stało się z literką „B”. Wygląda jakby ktoś chciał ją stłuc. Jak w wierszu Juliana Tuwima, "zbiło sobie brzuszki"...