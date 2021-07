Napastnik z Hiszpanii dołączył do Arki Gdynia. Nestor Gordillo będzie wzmocnieniem?

W lipcu 2018 roku trafił do Indii, gdzie reprezentował barwy Chennai City, klubu z drugiego poziomu rozgrywkowego w tym kraju. Wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach. Trafił do siatki osiem razy, a do tego dorobku dołożył siedem asyst. Jego zespół wygrał ligę, a Nestor Gordillo przeszedł do Hyderabad FC, grającego w hinduskiej Indian Super League. Tam rozegrał dziewięć spotkań, zaliczając bramkę i asystę. Następnie przeniósł się do Polski.

- Nestor Gordillo to zawodnik, który potwierdził swoje duże umiejętności na polskich boiskach - twierdzi Michał Kołakowski, prezes Arki Gdynia. - Jestem przekonany, że Hiszpan wniesie do ofensywnej gry Arki dużo jakości.