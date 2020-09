Nakaz noszenia maseczek podczas lekcji? Takie rozwiązanie zastosowano w liceum w Nowym Dworze Gdańskim

- To obostrzenie jest bardzo dużym nadużyciem. Uczniowie mają po 6, 7 a nawet 8 lekcji i w tym czasie bez przerwy muszą mieć maseczkę. Co to daje, skoro oni i tak chowają się grupami po toaletach i tam je ściągają, żeby przez tę chwilę móc normalnie oddychać. Noszenie maseczki na dłuższą metę nie jest zdrowe. Wychodząc na przerwę jeszcze rozumiem, ale w trakcie zajęć, gdzie uczniowie w ogóle nie mogą się skupić?

Niektórzy z uczniów mimo pewnych problemów dostrzegają jednak sens tego stanu rzeczy. - Uważam, że jest to rozsądne rozwiązanie - mówi Paulina z nowodworskiego liceum . - Przede wszystkim ważne jest dobro nasze oraz pracowników szkoły. Jest to jednak trochę problematyczne. Zdarza się, że na przykład nauczyciel często nie słyszy, co mówimy do niego na lekcji - dodaje uczennica.

- tłumaczy dyrektor.

Decyzje tego rodzaju dyrekcja konsultować może z nowodworski sanepidem, któryw obecnej sytuacji nie dostrzega zasadności podejmowania takich działań. - Wydaje mi się, że w w sytuacji uczniów, którzy dużo czasu spędzają ze sobą, gdzie ta interakcja w zamkniętych zespołach i tak funkcjonuje, nie jest to konieczne. Podejrzewam, że część z nich mniej czasu spędza z rodzicami i rodzeństwem niż z tą grupą w szkole - można by więc traktować ich niemal jak domowników. - wyjaśnia inspektor sanitarny. - Obecna sytuacja epidemiczna w powiecie nie uzasadnia żadnych nadzwyczajnych działań. Aczkolwiek to dyrektor podejmuje decyzje co do szczegółowych zachowań w szkole.