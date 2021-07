Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy brak pielęgniarek zagraża bezpieczeństwu systemu ochrony zdrowia w Polsce

W ostatnią środę, 7 lipca, przedstawicielki samorządu i pielęgniarskich związków zawodowych spotkały się z Marianem Banasiem, prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Była to reakcja na ostatni raport, przedstawiony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, wskazujący na strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa.

Aż 63 120 polskich pielęgniarek (27 proc. ogółu zatrudnionych) przekroczyła już 60 rok życia i nabyła uprawnienia emerytalne. Kolejne 83 129 (35,8 proc.) to panie w wieku 51-60 lat, które w najbliższej dekadzie mogą odejść z zawodu. Niepokojące jest, że nie ma kto ich zastąpić - tylko ok. 30 tysięcy pielęgniarek nie ukończyło jeszcze 40 roku życia. Wniosek jest jednoznaczny - gdyby system opieki zdrowotnej nie opierał się na emerytkach, to z powodu braku kadry aż 272 polskie szpitale musiałyby przestać przyjmować pacjentów.

Dane z raportu Naczelnej Izby Pielęgnarek i Położnych

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych poinformował po spotkaniu, że prezes NIK podjął decyzję o powołaniu specjalnego Zespołu Analizy Ryzyka, którego celem będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie prowadzenie systemowej kontroli dotyczącej szeroko rozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przedstawionych przez pielęgniarki i położne. Problem dramatycznego braku pielęgniarek potraktowany ma być priorytetowo jako jeden z elementów przygotowywanego obecnie Raportu o Stanie Państwa.