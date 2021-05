Największe gwiazdy piłkarskie, które grały na Arenie Gdańsk. Byli Robert Lewandowski, Leo Messi. I kto jeszcze? TOP 20 [galeria]

Leki wycofane z aptek. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. To te, których używasz? Powinieneś się ich pozbyć

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podał aktualną listę leków, które mogą zaszkodzić osobom, które je przyjmują. Leki te mogą być groźne dla życia i zdrowia pacjentów, dlatego GIF reaguje błyskawicznie. Z jakich powodów zostały one wycofane z aptek? Jest wiele możliwych przyczyn. Najczęściej spowodowane jest to niepożądaną zawartością lub nieprawidłowym składem, niezgodnym z ulotką załączoną do leku. Główny Inspektorat Farmakologiczny stoi na straży dobra pacjentów i co jakiś czas publikuje aktualną listę wycofanych leków, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Które leki wycofał GIF w maju 2021 roku?