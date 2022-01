Największa transakcja na polskim rynku nieruchomości! Niemiecki fundusz TAG Immobilien AG. kupuje Grupę Robyg za 2,5 miliarda złotych Aleksandra Chomicka

To była największa sensacja na rynku nieruchomości w 2021 roku. W październiku Puls Biznesu oficjalnie podał informację, która w branży krążyła już od kilku miesięcy: Grupa Robyg — jedna z największych firm deweloperskich, działających w Polsce została wystawiona na sprzedaż. Wśród potencjalnych nabywców wymieniani byli również inni polscy deweloperzy, ale już przed kilkoma tygodniami wiadomo było, że nie weszli do ścisłego grona „finalistów”. Tymczasem finalizacja odbyła się „po angielsku” i dopiero teraz ujawniono, że pod koniec 2021 r. TAG Immobilien AG nabył od Bricks Acquisitions Limited, spółki kontrolowanej przez The Goldman Sachs Group, Inc. 100 procent akcji ROBYG. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w I kwartale 2022 r. z zastrzeżeniem zgody antymonopolowej.