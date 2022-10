Największa farma fotowoltaiczna w Polsce powstała w Zwartowie w gminie Choczewo. ZDJĘCIA, WIDEO

Oficjalne otwarcie farmy Zwartowo (gmina Choczewo) zakończyło pierwszy etap budowy największej inwestycji fotowoltaicznej w Polsce oraz w tej części Europy.

Obiekt zajmuje teren o powierzchni 300 ha, na którego obszarze zamontowano łącznie ponad 378 tys. paneli fotowoltaicznych.



CZYTAJ TAKŻE:

Polsce grozi blackout? W 2035 potrzeby energetyczne będą jeszcze większe. Receptą inwestycja w OZE?

Docelowo mają dostarczyć one zieloną energię do około 153 tys. gospodarstw domowych. Można to porównać do zaspokojenia potrzeb energetycznych mieszkańców miasta o wielkości Gdańska.

Warto dodać, że największa farma fotowoltaiczna w Europie Środkowo - Wschodniej powstała dzięki współpracy Respect Energy S.A. z niemiecką firmą Goldbeck Solar.