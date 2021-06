Najstarszy walczący z epidemią lekarz w Polsce w "złotej dziesiątce" nominowanych do tytułu Człowieka Roku Dziennika Bałtyckiego

Choć pochodzi z rodziny lekarzy i prawników, jako licealista marzył o zostaniu leśniczym. Decyzję zmienił dopiero w ostatniej klasie słynnej gdańskiej "Topolówki". Wpłynęła na nią rozmowa z wujem, który wytłumaczył osiemnastolatkowi, że miłość do lasu nieco kłóci się z zawodem, w którym będzie musiał pozyskiwać drewno. Czyli wycinać lasy. I tak w 1958 roku Henryk Krella postanowił zostać lekarzem.

- Przychodzę do pracy, przebieram się i robię swoje - mówi krótko.

Katarem można zarazić się w tramwaju

W czasie studiów często chodził z kolegami do kliniki prof. Zdzisława Kieturakisa, słynnego chirurga. Marzył, że kiedyś też stanie przy stole operacyjnym. Jednak choroba, która pojawiła się, gdy był na ostatnim roku, pokrzyżowała plany. Interesowała go mikrobiologia, czyli to "czego nie widać, a jest". Zdecydował się więc na specjalizację w kierunku chorób zakaźnych.