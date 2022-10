Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM to niekwestionowany lider jeżeli chodzi o najstarsze szkoły w Gdańsku. Szkoła założona została przez Karola Fryderyka Conradiego w 1801 roku w Jankowie. W roku 1900 została przeniesiona do Gdańska Wrzeszcza, gdzie znajduje się do dziś.

Karolina Misztal