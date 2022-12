Najpopularniejsze postanowienia noworoczne. Wystarczy kilka prostych trików na początku, aby pomóc sobie je spełnić Anna Szałkowska

Same dobre chęci nie wystarczą. Wystarczy jednak postanowienia odpowiednio sformułować, a na dodatek zapisać, aby były miały większe szanse, by na dłużej zaistnieć w naszym życiu 123rf Zobacz galerię (10 zdjęć)

Czy przyszły wam już do głowy postanowienia noworoczne na rok 2023? Oto lista najpopularniejszych postanowień noworocznych. To absolutne evergreeny wśród postanowień. Co zrobić, aby nie odchodziły w zapomnienie po kilku pierwszych tygodniach nowego roku? Zdradzamy też, co jest w nich najważniejsze.