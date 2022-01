Najpopularniejsze imiona nadane w 2021 najmłodszym mieszkańcom Trójmiasta. Jany i Laury zdetronizowały pozostałe Natalia Grzybowska

Jak to zwykle z modą bywa - przychodzi i przemija. Dotyczy to ubrań, fryzur, ale także imion. Jeśli chodzi jednak o te ostatnie, przez ostatnie lata wystąpiły w tym zakresie jedynie niewielkie topnięcia. Niektóre imiona na chwilę wypadają z pierwszej dziesiątki, aby powrócić do zestawienia już po kilkuletniej przerwie. Sprawdźcie, które imiona są obecnie na topie wśród trójmiejskich rodziców oraz które dzieci na podwórku, czy też w szkole z pewnością nie spotkają swoich imienników.