Najpierw trzeba przeboleć, żeby później jeździło się lepiej. Inwestycje lekiem na korki w Gdańsku? Na których drogach są remonty?

Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów - planowany termin zakończenia: grudzień 2021 r. Koszt inwestycji to ponad 37 mln złotych.

6 sierpnia 2020 roku podpisano umowę na rozbudowę ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów - inwestycja obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km. Dzięki projektowi, którego realizacja miała się wstępnie zakończyć w listopadzie 2021 roku, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku.