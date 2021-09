Najpierw pomnik, teraz mural Tadeusza Wendy w Gdyni. Legendarny inżynier doceniony. "Serce się cieszy". [23.09.2021]

- To jest wspaniały dzień - powiedział Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. - Obchodzimy właśnie 99.rocznicę powstania portu. Mural powstał w samym centrum Gdyni. Bardzo mnie cieszy ta lokalizacja. Możemy zwrócić w ten sposób uwagę wielu mieszkańców na sylwetkę inżyniera Tadeusza Wendy, człowieka, dzięki któremu powstał port. Zaczął budować się sto lat temu. Dziś celebrujemy jego 99. urodziny. To dzięki inicjatywie Tadeusza Wendy z małej wioski rybackiej, która wówczas liczyła około 1,4 tysiąca mieszkańców, dziś Gdynia należy do wielkiej aglomeracji.