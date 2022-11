Najnowszy prom Steny Line, który będzie pływał z Gdyni jest na ostatnim etapie podróży z Chin na Bałtyk MT

Nowy prom we flocie Stena Line, Stena Ebba jest już na ostatnim etapie podróży z Chin do Europy. Statek typu E-flexer dołączy do siostrzanej jednostki Stena Estelle na linii Gdynia-Karlskrona.