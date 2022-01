Najnowsze akcje strażaków z woj. pomorskiego (5.01.2022). Co się dzieje?

Interwencje strażaków w woj. pomorskim (4.01.2022). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

4.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "❗Wszyscy podają statystki roczne wyjazdów, zdarzeń. To i my podamy nasze liczby od 1 stycznia 2021 do 31 Grudnia...