Najlepsze życzenia na urodziny. Jak napisać życzenia urodzinowe? Czego życzyć? Co napisać na urodziny? Zabawne wierszyki 24.03.2023

Zbliżają się urodziny bliskiej osoby i nie masz pomysłu na życzenia? Pomożemy ci! Sprawdź najciekawsze, śmieszne życzenia urodzinowe. Zobacz też wierszyki i smsy urodzinowe.

Życzenia urodzinowe 2023 Z okazji urodzin życzę Ci,

aby jedynymi łzami, które

pojawią się w Twoich oczach

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej

twarzy nie zakryły ciężkie chmury

smutku, aby płatki róż wyścielały

drogę Twego przeznaczenia,

a szczęście, zdrowie, radość i

Poszybować przez życie jak ptak

niezależny, wolny, szczęśliwy...

Poczuć prawdziwy życia smak...

wszystkie kolory...

jasne i ciemne odcienie...

Mieć odwagę by wzbić się wysoko...

przekroczyć sztywne granice...

i nie bać sie spełniać swych marzeń...

Tyle wiedzy, doświadczenia,

Młody rzadko to docenia.

Tyle miejsc, tyle wrażeń,

I spełnionych Twoich marzeń.

Ale to nie koniec przecież,

Jesteś teraz w wieku kwiecie.

Bądź więc sobą wciąż, niezmiennie,

I uśmiechaj się codziennie! ... Młody, stary – bez znaczenia,

Czas jest zawsze na marzenia,

Spełniać je można w każdej chwili,

Bo to Ci życie najlepiej umili!

Więc rób to, na co masz ochotę,

Obejdź świat na piechotę,

Tańcz, maluj, głośno śpiewaj,

Złych dni wcale już nie miewaj!

Wierszyki urodzinowe

Życzę Ci, aby marzenia które skrywasz na dnie Twojego serca, doczekały się spełnienia. Korzystając z okazji Twojego święta przesyłam Ci również garść nadziei i wiary,

aby dały Ci one siłę do pokonywania trudności jakie pojawiają się w codziennym życiu.

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia

Posłuchaj co Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

Wierszyki urodzinowe

Dziś są twoje urodziny. Choć się razem nie widzimy, to przesyłam Ci życzenia: Niech się spełnia Twe marzenia!

Dziś są twoje urodziny. Choć się razem nie widzimy, to przesyłam Ci życzenia: Niech się spełnia Twe marzenia!

Każdego roku o tej samej porze, każdy Ci życzy co tylko może, ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia i wiele radości.

Jakie złożyć Ci życzenia by warte były Twego westchnienia, pieniądze - to nie wszystko, samochód - to złomu składowisko, w urodziny Twoje życzę Ci Serce moje miłości i kochania, aż do samego zwariowania.

Jakie złożyć Ci życzenia by warte były Twego westchnienia, pieniądze - to nie wszystko, samochód - to złomu składowisko, w urodziny Twoje życzę Ci Serce moje miłości i kochania, aż do samego zwariowania.

Najlepsze życzenia urodzinowe

Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień i niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat! *** Zdrowia, szczęścia, powodzenia

wszystkich marzeń spełnienia!

Tortu wielkiego,

prezentu drogiego,

auta bez kredytu ,

picia bez limitu,

meczu wygranego,

pucharu zdobytego,

wymarzonej pracy,

wysokiej płacy,

ocen bardzo dobrych,

przyjaciół pogodnych,

dokumentów polskich,

podróży zamorskich,

pięknej dziewczyny,

nowej pierzyny,

ciuchów modnych,

podatków drobnych,

psa z rodowodem,

domu z ogrodem,

samych słodkości,

i dużo radości.

Drżą sąsiedzi już z obawy,

Drżą sąsiedzi już z obawy,

Spodziewają się zabawy!

Nic dziwnego, jak co roku,

Będzie hałas w całym bloku!

Ale chyba zrozumieją,

Jeśli bawić się umieją.

Niech nie robią z tego sprawy,

Wszystkim nam Facebook przypomina O Twoich dzisiejszych urodzinach. Niektórym pewnie Nasza-Klasa przypomniała, Wieść ta się dziś już wszędzie pojawiała. Więc teraz wszyscy razem życzenia Ci składamy, Choć rzadko o urodzinach sami pamiętamy. Szczerze Ci jednak dziś życzymy, Uśmiechu, zabawy i fajnej dziewczyny.

Najciekawsze życzenia i wierszyki urodzinowe

To nie gwiazdka, to nie święta, Ale toniesz dziś w prezentach. Przynosimy podarunki, Znajdą się tam także trunki. I nieważne, które to urodziny, Lat Ci wcale nie liczymy. Życzyć chcemy uśmiechu szerokiego, I oczywiście wszystkiego najlepszego! ... To nie Grecja ,to nie Chiny,

to są Twoje urodziny.

Zawsze zdrowy z lekarstw kpij

i beztrosko sobie śpij.

Chleb na stole, mleko w dzbanku,

dobry humor, konto w banku,

niepsujący się samochód

i rosnący stale dochód. ... Życzenia dla Ciebie: Nie zerkaj za siebie, Idź śmiało przez życie, Podkochuj się skrycie, Kontroluj swe żądze, Zarabiaj pieniądze, Lekceważ pętaków, Unikaj cwaniaków, Przepisów przestrzegaj, Na sobie polegaj.

