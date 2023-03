Najlepsze życzenia na urodziny. Jak napisać życzenia urodzinowe? Czego życzyć? Co napisać na urodziny? Zabawne wierszyki 15.03.2023

Życzenia urodzinowe 2023

Z okazji urodzin życzę Ci,

aby jedynymi łzami, które

pojawią się w Twoich oczach

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej

twarzy nie zakryły ciężkie chmury

smutku, aby płatki róż wyścielały

drogę Twego przeznaczenia,

a szczęście, zdrowie, radość i

miłość były przeznaczeniem Twych dni.

Poszybować przez życie jak ptak

niezależny, wolny, szczęśliwy...

Poczuć prawdziwy życia smak...

wszystkie kolory...

jasne i ciemne odcienie...

Mieć odwagę by wzbić się wysoko...

przekroczyć sztywne granice...

i nie bać sie spełniać swych marzeń...

tego w dniu Twych urodzin Ci życzę!!!

Tyle wiedzy, doświadczenia,

Młody rzadko to docenia.

Tyle miejsc, tyle wrażeń,

I spełnionych Twoich marzeń.

Ale to nie koniec przecież,

Jesteś teraz w wieku kwiecie.

Bądź więc sobą wciąż, niezmiennie,

I uśmiechaj się codziennie!

Młody, stary – bez znaczenia,

Czas jest zawsze na marzenia,

Spełniać je można w każdej chwili,

Bo to Ci życie najlepiej umili!

Więc rób to, na co masz ochotę,

Obejdź świat na piechotę,

Tańcz, maluj, głośno śpiewaj,

Złych dni wcale już nie miewaj!