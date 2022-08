Najlepsze podcasty kryminalne po polsku. TOP 5 podcastów true crime

Fenomen podcastów

Ich fenomen jest łatwy do wytłumaczenia. Najistotniejszym czynnikiem, który ma na to wpływ jest właśnie odbiór audio. Taki przekaz angażuje tylko słuch, dzięki czemu jednocześnie można wykonywać wiele innych czynności.

Podcasty są prawdziwą rewolucją w świecie twórców Internetowych. Mogą przywodzić na myśl audycję radiową - to przekaz, który ogranicza się wyłącznie do nadawania dźwiękowego. YouTuberzy coraz częściej poszerzają swoją działalność o własne podcasty, lub wręcz rezygnują z dotychczasowej działalności właśnie na rzecz podcastu.

Podcasty kryminalne po polsku

Słuchacze uwielbiają podcasty o tematyce "true crime". Co to właściwie oznacza?

True crime to w dosłownym tłumaczeniu "prawdziwa zbrodnia". Przekazy podejmujące tę tematykę opierają się na opisie i analizie zbrodni, która wydarzyła się naprawdę. Twórcy prezentują nie tylko okoliczności zdarzenia, ale również hipotezy i teorie spiskowe, które otaczają sprawę.

Ten motyw podejmowany jest nie tylko w podcastach, ale również w serialach i filmach dokumentalnych oraz w literaturze.