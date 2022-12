Najlepsze memy po zwolnieniu Czesława Michniewicza. Internauci się popisali. "Lewy, dla mnie 20 procent, a dla was po równo"

Długo decydowały się dalsze losy Czesława Michniewicza jako selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Szkoleniowiec osiągnął wyznaczone cele, czyli wygrał baraże na mundial w Katarze, utrzymał biało-czerwonych w grupie A Ligi Narodów i wyszedł z grupy na mistrzostwach świata, co drużynie narodowej udało się pierwszy raz od 1986 roku. Cezary Kulesza, prezes PZPN, ogłosił jednak, że Michniewicz nie będzie dalej prowadzić reprezentacji i z końcem roku pożegna się z funkcją selekcjonera.

- W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania – czytamy w komunikacie. Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy. Czesław Michniewicz jest doświadczonym szkoleniowcem i jestem przekonany, że nie będzie długo czekał na propozycje nowej pracy. Życzymy mu powodzenia i dalszych sukcesów w karierze - brzmi komunikat PZPN.