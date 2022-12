Najlepsze memy po odpadnięciu Niemców z mundialu. Musicie zobaczyć te memy, uśmiejecie się. "Polska gra dalej, Niemcy wracają do domu"

Po pierwszej połowie na obu stadionach nic nie wskazywało na to, że po przerwie będą aż takie emocje. Hiszpania prowadziła z Japonią, a Niemcy z Kostaryką i zgodnie z oczekiwaniami to dawało awans zespołom z Europy. Jednak zaraz po przerwie, w ciągu kilku minut, Japończycy strzeli dwa gole i wyprzedzili w tabeli Niemców i Hiszpanów. A to nie koniec, bo Kostaryka też strzeliła dwa gole i wygrywała z Niemcami, a to z kolei wyrzucało Hiszpanów z mundialu! Sytuacja w tabeli zmieniała się co kilka minut. Niemcy walczyli o swoje i wierzyli, że Hiszpanie jednak odrobią stratę jednej bramki w meczu z Japonią. Tym samym nasi zachodni sąsiedzi wygrali mecz i pomogli awansować Hiszpanii. Na rewanż nie mogli jednak liczyć. Hiszpanie nie wyrównali stanu meczu z Japonią i awansowali wraz ze swoim ostatnim grupowym rywalem. Niemcy za to muszą się pakować i wracać do domu.