Najlepsze memy po mundialu w Katarze. Zobaczcie, a na pewno się uśmiejecie. "Fajnie było Szymuś, ale za miesiąc Miedź gra z Radomiakiem"

Pierwsze zimowe mistrzostwa świata w piłce nożnej przeszły do historii. Nie brakowało emocji, ciekawych zdarzeń, sensacji, kontrowersji, a to zawsze okazja do popisów dla internautów, którzy przygotowali wyborne memy z okazji kontrowersyjnego, ale też dobrego sportowo mundialu w Katarze.