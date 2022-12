Najlepsze memy po meczu Polska - Francja. "Zaprawdę powiadam Wam, że jeszcze dziś będziecie ze mną w kRaju"

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to trudny mecz. Chcieliśmy zagrać inaczej niż dotychczas. W pierwszej połowie mieliśmy dobre momenty, wyprowadzaliśmy akcje, utrzymywaliśmy piłkę na połowie przeciwnika. Mieliśmy kilka momentów, które mogły zakończyć się bramką. Bardzo żałuję strzału Piotrka Zielińskiego i jego dobitki. To toczyło się przy stanie 0:0. Później najgorsze co nas mogło spotkać to bramka do szatni; to skomplikowało sprawę, a Francja mogła czuć się pewnie, rozgrywać piłkę i tak też czyniła. Na podsumowania przyjdzie czas. Dzisiaj są emocje, gorące głowy i serca. Z tego miejsca chciałbym podziękować piłkarzom, sztabowi, wszystkim, którzy nas wspierali, przygotowywali. Nasza przygoda się skończyła, ale graliśmy z aktualnym mistrzem świata, jednym z faworytów do złotego medalu. Wielu z tych zawodników przez najbliższe kilkanaście lat będzie występowało w reprezentacji: Kiwior i inni będą mieć na Euro już doświadczenie. Widzimy ile to znaczy, choćby na przykładzie Francuzów. Musimy w tę stronę zmierzać - powiedział po meczu Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski.