Ależ tu pięknie! Park Leśny przy Jaśkowej Doliny w jesiennej aurze wprost zachwyca!

Wprawdzie lato jeszcze trwa, nawet jeśli czasami mamy co do tego wątpliwości, to trudno ukryć, że już niebawem ponownie powitamy jesień. A polska jesień potrafi być piękna! Jednym z miejsc, które wtedy z pewnością warto odwiedzieć, jest Park Leśny, który rozciąga się pośród zalesionych wzgórz oddzielających ulice Jaśkową Dolinę i Podleśną. Choć jest ulubionym miejscem spacerowym mieszkańców Górnego Wrzeszcza, wciąż spotkać można wielu gdańszczan, którzy nigdy go nie odwiedzili.