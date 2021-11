Najlepsza gra planszowa roku została wybrana!

Tegoroczna edycja konkursu Planszowa Gra Roku była dla nas szczególna - mówi Kamil Traks, jeden z organizatorów. - Z dwóch powodów. Po pierwsze wprowadziliśmy kilka zmian – podnieśliśmy znaczenie wyróżnień do rangi nagród w ramach kategorii oraz wprowadziliśmy nagrodę Gry Roku Graczy – wybieranej na zasadach plebiscytu. Drugim powodem był oczywiście kolejny rok pandemiczny, wydawałoby się, że czas niesprzyjający spotkaniom przy grach planszowych. Nic bardziej mylnego. Zainteresowanie konkursem, jak i sam rynek wskazuje na to, że gry planszowe to hobby, które coraz bardziej się popularyzuje.

Dodam, że zarówno gry nominowane, jak i te, które zwyciężyły, to świetne tytuły. Można brać w ciemno – oczywiście w ramach kategorii, która najbardziej do nas pasuje.