Najlepsi żeglarze i weterani olimpijskiej klasy Finn walczą o europejskie złoto w Gdyni

- Możliwość rywalizacji z absolutną czołówką światową na akwenie w Gdyni sprawia, że nie trzeba mnie dodatkowo mobilizować – mówi Piotr Kula, najlepszy Polak w klasie Finn od wielu lat. - Przedwczoraj wygrałem mistrzostwa Polski a jutro zaczynam ściganie w mistrzostwach Europy. W ubiegłym sezonie miałem dwie operacje, a teraz mogę ścigać się z najlepszymi żeglarzami na świecie. Łączę tu na regatach dwie funkcje, bo oprócz ścigania, pracuję w ekipie medialnej Volvo Gdynia Sailing Days. Choć jest to wymagające zadanie, to tworzymy świetną ekipę i daje mi to dużo radości. Do tego jestem świeżo po ślubie z najwspanialszą kobietą na świecie, także żeglarką i olimpijką z Londynu. Mam więc wspaniały czas w życiu i jestem po prostu szczęśliwy, że mogę robić te wszystkie rzeczy. Co do samego ścigania w nadchodzącym tygodniu, mam nadzieję wykorzystać to, że Gdynia jest skomplikowanym akwenem taktycznie, bo nie jestem jeszcze w szczycie formy fizycznej, ale postaram się to nadrabiać właśnie dobrymi decyzjami – dodał reprezentant Gdańskiego Klubu Żeglarskiego.