Najładniejsze miejsca w Gdańsku, idealne na spacer. Tutaj warto się wybrać z rodziną

Gdańsk - spacery

Każdy mieszkaniec Gdańska wie, że nie ma lepszego sposobu na odpoczynek niż spacery po pięknych uliczkach naszego miasta. Korzystając dni wolnych, zazwyczaj kierujemy się do Śródmieścia, w stronę pięknego Starego i Głównego Miasta. Nic dziwnego - w końcu to jedno z najpiękniejszych miejsc nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie! Warto jednak czasem zboczyć ze stałej ścieżki i obrać zupełnie nową trasę spacerową. Sprawdźcie, gdzie najlepiej udać się na przechadzkę w Gdańsku!

Spacery na zdrowie!

Z codziennych spacerów płynie wiele korzyści. Zwykła przechadzka może wam zastąpić siłownię, ćwiczenia na macie, a czasem nawet... wizytę u terapeuty.

To niezwykle przyjemna forma aktywności fizycznej, podczas której nie przeciążamy naszego ciała, relaksujemy się i dotleniamy. A to wszystko zupełnie za darmo.

Chodząc, zmniejszasz ryzyko wystąpienia wielu chorób począwszy od cukrzycy, demencji starczej, aż do wielu odmian nowotworu.

Zrzucisz też parę kilo - różnicę zauważą przede wszystkim osoby prowadzące dotychczas siedzący tryb życia.

Zaledwie 10-15 tysięcy kroków dziennie może sprawić, że twoje ogólne samopoczucie ulegnie znacznej poprawie.

Dodatkowo, naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wykazali, że 20 minut spacerowania dziennie sprawia, że ryzyko przedwczesnej śmierci redukuje się o jedną trzecią!

Te i inne korzyści przynosi zwykłe, niewymagające chodzenie. Sprawdźcie, gdzie najlepiej wybrać się na spacer w Gdańsku!