Najdroższe oferty noclegowe na Pomorzu. Tu trzeba zapłacić więcej niż 1000 zł za noc! Ceny noclegów z serwisów airbnb, booking i trivago

Pomorze to region słynący ze złocistych plaż, obszernej oferty wydarzeń rozrywkowych i atrakcji turystycznych. Nie ma się co dziwić, że co roku przyciąga tysiące turystów chcących zaznać nieco nadmorskiego powietrza. Wśród odwiedzających są tacy, którzy nie chcą wydawać kroci na nocleg. Są też i tacy, którzy lubują się w ekskluzywnych miejscach i są gotowi zapłacić za pobyt w kilkugwiazdkowym hotelu wysoką cenę. Z uwagi na trwające wakacje postanowiliśmy wziąć pod lupę najdroższe oferty noclegowe w Pomorskiem w terminie od 10 do 11 lipca 2021 roku. Ceny noclegów zostały zaczerpnięte z takich portali jak airbnb, booking czy trivago. Tu zapłacisz więcej niż 1000 zł za noc!