Najczęściej wybierane aplikacje monitorujące aktywność fizyczną. Pomagają śledzić przebieg treningu sportowego

Polar Aplikacja Polar Flow to narzędzie do analizy treningów, aktywności i parametrów snu. Jest w pełni kompatybilna z produktami Polar i umożliwia monitorowanie treningów oraz analizowanie postępów. Umożliwia prześledzenia postępów dzięki cotygodniowym podsumowaniom w kalendarzu. Przedstawia także całodobowy pomiar aktywności: całkowitą liczbę kroków, spalone kalorie i czas snu.

HealthMate

Aplikacja przeznaczona dla aktywnych osób i tych, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Motywuje do działania, monitoruje ciśnienie tętnicze, a także bada jakość snu. Pozwala w przejrzysty sposób zrozumieć i spersonalizować dane dotyczące treningu fizycznego i reakcji ciała na tę aktywność.

Rouvy

Rouvy Indoor Cycling Workout App to narzędzie pozwalające przenieść treningów do wirtualnego świata kolarskiego. To rozwiązanie dla osób posiadających trenażer. Niezbędne jest tutaj połączenie z internetem o prędkości co najmniej 20 Mb/s. Miesięczna subskrypcja dla pakietu standard to 8 dolarów amerykańskich.

DecathlonCoach

Aplikacja mierzy prędkość, pokonany dystans czy liczbę spalonych kalorii. Pozwala personalizować parametry na ekranie i sprawdzać te informacje w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom głosowym. Szczegóły aktywności fizycznej można później analizować na stronie myGeonaute.com. Funkcja kardio pozwala mierzyć rytm serca.

TomTom

Aplikacja TomTom Sports, po akceptacji importu danych z Google Fit, pozwala śledzić codziennych aktywności: kroki, kalorie, czas aktywności i odległości. Umożliwia porównywanie osiągów z innymi użytkownikami w tym samym wieku, tej samej płci i na tym samym poziomie aktywności. Motywację dzięki codziennym podsumowaniom aktywności oraz możliwości udostępniania wyników treningów w mediach społecznościowych.