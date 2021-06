Najbardziej zadłużony emeryt na Pomorzu musi spłacić prawie 3 mln zł. Seniorzy zadłużają się, bo chcą pomóc bliskim albo zapominają o ratach

- W przypadku milionowych długów to mało, ale zawsze coś. Najgorsze co można zrobić, to brać kolejne kredyty w celu spłacenia już istniejącego długu. Lepiej spłacać jeden dług niż kilka. Nie można też udawać, że długu nie ma i myśleć, że jakoś to będzie. Niestety taki sposób myślenia, choć jest nieracjonalny, prezentuje bardzo wielu dłużników i to nie tylko tych emerytowanych – mówi Piotr Wolnicki.