Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w Gdańsku. Kierowco, tu warto zachować szczególną ostrożność! TOP 15 niebezpiecznych miejsc w Gdańsku

Gdańsk. Na tych skrzyżowaniach dochodzi do największej ilości wypadków i kolizji

Tylko w całym 2021 r. na drogach w obszarze miejskim Gdańska doszło do ponad 7500 zdarzeń drogowych, w których zginęło 9 osób, a kolejnych 79 zostało ciężko rannych. Do najbardziej niebezpiecznych ulic należy zaliczyć przy tym al. Grunwaldzką, al. Armii Krajowej, ulice Kartuską, Słowackiego czy Trakt Św. Wojciecha. Tylko na tej pierwszej w ciągu roku doszło do 599 wypadków!