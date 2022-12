Nagrody Haliny Ewy Buchacz kolejny raz trafiły do uczniów, wyróżniających się w nauce języka kaszubskiego

Nagroda Haliny Buchacz

W piątkowy poranek, przed rozpoczęciem faktycznej sesji Rady Powiatu Kartuskiego, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Haliny Ewy Buchacz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie wyróżniających się w zakresie kultywowania oraz promowania języka kaszubskiego.

Są to nagrody znane już w gminie Sierakowice - Halina Buchacz od siedemnastu lat wyróżniała w ten sposób uczniów tamtejszych szkół. Fundatorka postanowiła jednak rozszerzyć inicjatywę i drugi raz owe nagrody trafiają do uczniów z całego powiatu kartuskiego.

- Gdziekolwiek jestem, to zawsze dochodzę do wniosku, że Kaszubi to naprawdę wspaniali ludzie. Bardzo pracowici, bardzo odpowiedzialni, są wyjątkowi z całej naszej populacji - podkreślała Halina Ewa Buchacz.

Dyplomy i gratyfikację finansową przyznano za rok szkolny 2021/2022. Tym razem nagrodzonych zostało 5 uczniów. Każdemu z nich fundatorka zarówno gratulowała, jak i przekazywała skromne rady, aby dalej kultywowali język kaszubski, ale też, by owe wyróżnienia nie spowodowały, że zaczną się wywyższać.

Ponadto Halina Buchacz zaznaczyła, by na dodatek do uczniów pamiętać o tych, którzy językiem kaszubskim ich zainteresowali, którzy prowadzili ich w nauce.