Nagroda Literacka GDYNIA. Ogłoszono nominacje 20 książek XVI edycji

Poznaliśmy 20 nominowanych książek, które powalczą w tym roku o Literackie Kostki, a tym samym o miano najlepszych polskich książek wydanych w ubiegłym roku. To już kolejny raz, kiedy – ze względu na sytuację epidemiologiczną – ogłoszenie nominacji do Nagrody Literackiej GDYNIA odbyło się on-line: w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Nagrody. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 27 sierpnia w Gdyni.

W 2021 roku o nominację do Nagrody Literackiej GDYNIA ubiegało się aż 512 tytułów. To druga najliczniejsza edycja pod względem nadesłanych propozycji książkowych w 16-letniej historii Nagrody. Do konkursu można było zgłaszać książki napisane w języku polskim oraz wydane po raz pierwszy w 2020 roku.

Kapituła wybrała spośród nich 20 tytułów podzielonych na cztery kategorie: esej, poezję, prozę oraz przekład na język polski – po pięć w każdej z nich.

NOMINACJE DO NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2021:

ESEJ:

Jakub Kornhauser, Premie górskie najwyższej kategorii, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2020

Joanna Krakowska, Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków-Warszawa 2020

Rafał Księżyk, Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020

Piotr Paziński, Atrapy stworzenia, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2020

Jakub Skurtys, Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2020

POEZJA:

Cezary Domarus, Trax, Wydawnictwo J, Wrocław 2020

Ewa Jarocka, Cienie piszczących psów, Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2020

Radosław Jurczak, Zakłady holenderskie, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020

Justyna Kulikowska, Tab_s, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2020

Natalia Malek, Karapaks, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2020

PROZA:

Waldemar Bawołek, Pomarli, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020

Dominika Horodecka, Wdech i wydech, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2020

Agnieszka Jelonek, Koniec świata, umyj okna, Wydawnictwo Cyranka, Warszawa 2020

Elżbieta Łapczyńska, Bestiariusz nowohucki, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020

Andrzej Muszyński, Bez. Ballada o Joannie i Władku z jurajskiej doliny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020

PRZEKŁAD: