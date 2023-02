Naftoport podpisał umowę na projekt rozbudowy o kolejne stanowisko dla oceanicznych zbiornikowców

Projekt stanowiska zostanie wykonany przez firmę PPBH Aquaprojekt sp. z o.o. z Gdańska mającą doświadczenie poparte wdrożeniami, współpracującą z podmiotami działającymi w portach morskich w Gdańsku i Gdyni oraz realizacją inwestycji Urzędu Morskiego.

Prace projektowe i cała inwestycja prowadzona jest przy współudziale Zarządu Portu Morskiego Gdańsk.

Po rozbudowie, terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC (o długości ponad 300 m i szerokości do 60 m, przy ich zanurzeniu ograniczonym do 15 m), co przekłada się na maksymalną partię ładunkową wielkości ok. 180 tys. ton. Praktyczne możliwości technologiczne nowego stanowiska to około 9 mln t rocznie.

Naftoport w ostatnich latach stał się głównym kierunkiem zaopatrzenia w paliwa i ropę naftową. W okresie 5 lat podwoił wolumen wykonywanych przeładunków, sięgając prawie 25 mln ton w roku 2022.