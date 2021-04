Nadmorskie wydmy potrzebują wolontariuszy. Urząd Morski szuka chętnych do przyrodniczej akcji

Enric Sala - Natura natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy

Enric Sala to wykładowca uniwersytecki, który miał dosyć pisania nekrologów życia oceanicznego, porzucił więc świat akademicki i czynnie włączył się w ochronę przyrody. „Natura natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy” to, cytując wydawcę, list miłosny do naszej planety.