Nadia ze Zgorzałego cierpi na wrodzoną łamliwość kości typu 3. Rodzice zwracają się z prośbą o pomoc. Jak wspomóc zbiórkę?

Nadia ze Zgorzałego cierpi na wrodzoną łamliwość kości typu 3. Rodzice zwracają się z prośbą o pomoc

Nadia jest pierwszym dzieckiem Alicji i Bartosza ze Zgorzałego. Urodziła się 06.08.2022 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. U dziewczynki, w drugim tygodniu życia, zdiagnozowano rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną - wrodzoną łamliwość kości typ 3.

Rodzice podjęli decyzję, by wprowadzić do leczenia lek, który wzmacnia kości, bisfosfonian. Dlatego Alicja i Bartosz, razem z maluszkiem, co dwa miesiące jeżdżą do Łodzi, gdzie spędzają cztery dni. Nadia jest też rehabilitowana w Warszawie.