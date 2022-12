Nadciąga rewolucja w kodeksie pracy. Szef będzie musiał zwrócić koszty pracy zdalnej np. za zużytą energię. Ale jak je wyliczyć?

Sejm uchwalił ustawę o pracy zdalnej. Teraz nowymi przepisami zajmie się Senat. Wygląda na to, że będzie szerokie poparcie dla tych regulacji i że wejdą one w życie w przyszłym roku. Te zmiany były bardzo oczekiwane. Będą też dużym wyzwaniem dla pracodawców i pracowników, mimo to, że w wielu firmach ten model pracy jest już praktykowany.

Tak, zainteresowanie tymi regulacjami i wprowadzeniem ich do kodeksu jest bardzo duże. Szczególnie związki zawodowe o to zabiegały. Pracodawcy podchodzą do tego z większą ostrożnością. Wiele firm wprowadziło już własne rozwiązania, które miały zastosowanie w czasie obostrzeń pandemicznych i z których do dziś nie zrezygnowano, bo świetnie się sprawdzają. Nowe przepisy z jednej strony ugruntują to, co już w wielu firmach jest stosowane. Z drugiej – wprowadzą szereg istotnych zmian. Sprawią, że w pewnym sensie praca zdalna stanie się modelem powszechnym. A to będzie wymagało przebudowy organizacji pracy w firmach, w których taki model nie był, a może być zastosowany. Pracodawcy, ale i pracownicy, mają też pewne wątpliwości czy raczej pytania dotyczące niektórych kwestii.