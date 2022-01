Nadciąga groźny wariant Omikron. Czy damy mu radę?

Szczepienia przeciwko koronawirusowi mają sens. Widać to jak na dłoni w gdańskiej przychodni, którą kieruje lekarz Andrzej Zapaśnik. Placówka ma pod opieką około 10 tys. pacjentów. Obecnie zaszczepionych jest około 80 proc. z nich. Jeśli do tego dodać osoby, które przeszły zakażenie, to procent osób uodpornionych na COVID-19 jest jeszcze wyższy. Wśród pacjentów liczba chorych w grudniu 2021 r., w szczycie czwartej fali zakażeń, była o połowę mniejsza w porównaniu do sytuacji z kwietnia, podczas trzeciej fali, gdy akcja szczepień dopiero ruszała. Wśród podopiecznych przychodni zmniejszyła się też wielokrotnie liczba zgonów z powodu COVID-19. W grudniu odnotowano jedną taką śmierć. Umarła osoba niezaszczepiona, która z powodu przeciwwskazań nie mogła przyjąć szczepionki. W czasie wiosennej fali zachorowań umarło na COVID-19 kilkunastu pacjentów zadeklarowanych do przychodni.

Tyle zgonów rocznie nie było od II wojny

Słowa lekarza powinni wziąć sobie do serca ci, którzy jeszcze się nie zaszczepili. I to tym bardziej, że jesteśmy w przededniu piątej fali zachorowań, w której dominującą rolę odegra Omikron, nowy i bardziej zakaźny wariant koronawirusa. Już teraz oddziały covidowe w szpitalach pękają w szwach. Duży przyrost liczby zakażonych może doprowadzić do tego, że trzeba będzie przygotować więcej łóżek dla pacjentów covidowych kosztem osób z innymi schorzeniami. Większa zakaźność Omikronu, ale też utrudniony dostęp do szpitali innych pacjentów mogą doprowadzić do jeszcze większej śmiertelności. A już ubiegły rok był pod tym względem tragiczny. Umarło ponad pół miliona osób, co jest najgorszym wynikiem od czasów II wojny światowej. W 2020 r. zgonów było ok. 480 tys., a w 2019 - 409 tys. Tylko z powodu COVID-19 w ub.r. umarło 68,5 tys. osób, czyli ponad dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Dlatego lekarze rekomendują pilne wprowadzenie dodatkowych działań w ramach walki z pandemią.